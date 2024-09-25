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общество

В Новосибирске мэрию обязали создать дополнительные места в школах после вмешательства прокуратуры

Фото: Pexels.com

Прокуратура Новосибирска провела проверку исполнения законодательства об образовании.

Ведомство установило, что в микрорайоне «Балластный карьер» работает только одна школа с превышенной в три раза проектной наполняемостью. Кроме того, в этом районе отсутствуют учреждения дошкольного образования. Об этом Сиб.фм сообщил источник в прокуратуре.

Выяснилось, что мэрия не создала нужных условий для образовательной деятельности. Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать муниципалитет создать дополнительные места в школах.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Решение пока не вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска жалуются на текущие крыши и проблемы с подрядчиками.

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Игорь Кириченко
Журналист

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