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проиcшествия

В Новосибирске произошло массовое ДТП на Богаткова

Фото: t.me/teleact54

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова, 245, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Авария привела затруднению движения. Об этом сообщает телеграм-канал АСТ-54.

По предварительной информации, в столкновении участвовали седан Mercedes-Benz C 180, кроссовер Haval Jolion и седан марки Renault. В результате ДТП две из трех полос движения оказались заблокированы обломками автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, регулирующие дорожное движение, и бригада скорой медицинской помощи. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Полиция проводит расследование для установления точных обстоятельств и причин ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области кроссовер насмерть сбил пешехода.

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Игорь Кириченко
Журналист

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