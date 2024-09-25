В Новосибирске произошло массовое ДТП на Богаткова

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова, 245, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Авария привела затруднению движения. Об этом сообщает телеграм-канал АСТ-54.

По предварительной информации, в столкновении участвовали седан Mercedes-Benz C 180, кроссовер Haval Jolion и седан марки Renault. В результате ДТП две из трех полос движения оказались заблокированы обломками автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, регулирующие дорожное движение, и бригада скорой медицинской помощи. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Полиция проводит расследование для установления точных обстоятельств и причин ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области кроссовер насмерть сбил пешехода.