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проиcшествия

В Новосибирской области кроссовер насмерть сбил пешехода

Фото: Госавтоинспекция НСО

В Черепановском районе на трассе Р-256 «Чуйский тракт» произошло смертельное ДТП.

По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, инцидент случился поздно вечером 24 сентября, около 22:30.

57-летний водитель автомобиля «Ssang Yong Action», направлявшийся в сторону Новосибирска, сбил 43-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Дорожная полиция отметила, что пешехода не было световозвращающих элементов на одежде.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Напомним, очевидцы рассказали подробности массовой аварии на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

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Дамир Трубников

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