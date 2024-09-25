В Новосибирской области кроссовер насмерть сбил пешехода

В Черепановском районе на трассе Р-256 «Чуйский тракт» произошло смертельное ДТП.

По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, инцидент случился поздно вечером 24 сентября, около 22:30.

57-летний водитель автомобиля «Ssang Yong Action», направлявшийся в сторону Новосибирска, сбил 43-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Дорожная полиция отметила, что пешехода не было световозвращающих элементов на одежде.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Напомним, очевидцы рассказали подробности массовой аварии на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».