В Новосибирске прокуратура разбирается, кто виноват в коммунальной аварии на Курчатова

В среду, 25 сентября, в результате коммунальной аварии на улице Курчатова произошло подтопление.

Кипятком были залиты как проезжая часть, так и дворы жилых домов. Также залило автомобильную стоянку.

В региональной прокуратуре сообщили, что контролируют ход ликвидации аварии. На данный момент коммунальным службам удалось устранить подтопление дороги. Однако в других пострадавших местах вода все еще остается.

Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий продолжаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске кипяток залил улицу Курчатова.