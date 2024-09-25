В Новосибирске провели предварительное слушание по делу убийства школьницы двумя полицейскими

В среду, 25 сентября, в Новосибирском областном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников милиции отдела внутренних дел по Усть-Таркскому району. Об этом сообщает пресс-служба суда.

На скамье подсудимых оказались экс-помощник начальника ОВД Максим Курядвцев, который обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса, и бывший оперуполномоченный Евгений Бартоломей, обвиняемый в совершении трех преступлений.

По версии следствия, 2 марта 2010 года около 23:00 в селе Яркуль Курядвцев, находясь за рулем автомобиля ГАЗ-3110 в состоянии алкогольного опьянения и с Бартоломеем, сбил 15-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения. Затем обвиняемые договорились и скрыли тело девочки в багажнике автомобиля. Чтобы избежать уголовной ответственности, они, по версии следствия, совершили убийство потерпевшей, воспользовавшись её беспомощным состоянием, и спрятали тело в неустановленном месте на территории села Еланка.

В июле 2024 года Курядвцев и Бартоломей просили рассмотреть дело с участием присяжных заседателей. Однако в дальнейшем отказались от этого ходатайства.

Суд продлил арест экс-полицейских до 11 января 2025 года. Судебное заседание по делу назначено на 7 октября 2024 года и будет проходить в открытом режиме.

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