В Новосибирске рассказали о точечном биологическом оружии

О точечном биологическом оружии сообщили на форуме в Новосибирске.

В связи с геополитической ситуацией в СМИ нередко упоминалась тема, связанная с разработкой биологического оружия, направленного на определенные этнические группы.

В свою очередь, на Российском форуме биотехнологий OpenBio-2024 доктор биологических наук, заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова сообщила, что невозможно создать такой вирус или бактерию, которые будут опасна для той или иной этнической группы. Об этом рассказал портал BFM-Новосибирск.

“Я понимаю эту обеспокоенность и разделяю ее. Но тут есть такой важный момент: очень сложно применить биологическое оружие, не будучи уверенным в том, что ты защитишь от него своё население, свою армию, себя”, — отметила эксперт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые Новосибирского аграрного университета изобрели гематоген для людей с непереносимостью лактозы.