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общество

В Новосибирске суд расторгнул фиктивный брак для получения гражданства

Фото: freepik.com

После штампа в паспорте супруги совместно не проживали.

В Новосибирске Кировский районный суд расторг брак между местным жителем и гражданкой Республики Кыргызстан, который был признан фиктивным. Об этом сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Факты фиктивности брака были выявлены сотрудниками Ленинской районной прокуратуры в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства. Установлено, что после регистрации брака супруги не проживали вместе, не вели общее хозяйство, не имели совместного бюджета, не заботились друг о друге и не знакомились с родными.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным, которое было удовлетворено. В настоящее время правоохранительные органы продолжают искать гражданку Кыргызстана, которая скрывается от правосудия. По инициативе прокуратуры орган по вопросам миграции аннулировал ее разрешение на временное проживание. После установления ее местонахождения она будет депортирована из Российской Федерации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские власти поделились планами по запуску аэроэкспресса.

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Игорь Кириченко
Журналист

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