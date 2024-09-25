В Новосибирске вооруженная палкой с гвоздями банда напала на мужчин и женщину

Вечером 22 сентября на улице Выборная, 129, группа хулиганов напала на двоих мужчин и женщину, вооружившись палкой с гвоздями.

Прокуратура Новосибирской области сообщает, что личности только двух нападавших установлены.

Пострадавшие получили множественные удары по различным частям тела. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Сотрудники прокуратуры контролируют ход расследования.

Двое подозреваемых задержаны в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. Октябрьский районный суд, с учетом мнения прокурора, избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 ноября 2024 года. Личности остальных злoумышленников пока устанавливаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске суд расторгнул фиктивный брак для получения гражданства.