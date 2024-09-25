В Новосибирске заявили о дефиците водителей общественного транспорта

В среду, 25 сентября, в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о нехватке кадров в системе общественного транспорта региона.

По данным Министерства транспорта, некомплектность водителей составляет около 20%.

В эфире обсудили несколько возможных решений данной проблемы. Одним из предложений стало создание учебного полигона при колледже в Татарске для подготовки водителей категории D, а также в Куйбышеве для водителей категорий В и С. Губернатор отметил, что если этот опыт окажется успешным, подобные центры могут появиться и в других районах области.

Также глава региона заявил, что обновление подвижного состава может стать важным фактором привлечения новых водителей. Губернатор отметил, что современные и оснащенные транспортные средства могут повысить интерес к работе в данной сфере.

Кроме того, губернатор указал на кадровые проблемы не только в городах, но и в сельских районах, что усугубляет ситуацию, так как не хватает водителей даже для школьных автобусов. Создание учебных центров может помочь решить эту проблему и улучшить транспортное обеспечение населения.

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