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общество

В Новосибирской области минсельхоз назвал предприятия-лидеров по объемам налоговых отчислений

Фото: Сиб.фм

В Минсельхозе Новосибирской области рассказали о предприятиях, которые выплачивают налоги.

Как сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в регионе есть шесть предприятий аграрного направления, которые за 2023 год больше всего сделали налоговых отчислений.

К ним относятся: ООО «Сибирская Нива», «НовоБарышевская» птицефабрика, АО «Кудряшовское», комбинат «Толмачёвский», «Новосибирская птицефабрика», племзавод «Ирмень».

Ранее Сиб.фм писал о том, что ФМШ в Академгородке Новосибирской области могут признать объектом культурного наследия

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Валерия Митрохина
Журналист

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