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общество

Власти Новосибирска прокомментировали ситуацию со строительством храма

Фото: Telegram-канал "Сибирский экспресс"

Мэрия Новосибирска опровергла информацию о наличии разрешения на строительство храма-часовни в жилом массиве Станиславский.

Недавно жители района заметили, что на улице Немировича-Данченко начались строительные работы и выразили недовольство по поводу возведения храма. В то же время, представители Новосибирской митрополии утверждали, что у них есть все необходимые документы. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Siberia».

Однако в Управлении архитектурно-строительной инспекции пояснили, что епархия действительно получила разрешение на использование земельного участка в 2023 году, но для начала строительных работ необходимо согласование.

С другой стороны, в митрополии отметили, что речь идет о возведении временного объекта, для которого все документы также оформлены.

Напомним, в Новосибирске разгорелся скандал вокруг возможного строительства храма.

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Дамир Трубников

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