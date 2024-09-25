76.92% -3.7
76.92% -3.7
сегодня
25 сентября, 15:06
пробки
4/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 92.86 | eur 103.4
76.92% -3.7
сегодня
25 сентября, 15:06
пробки
4/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 92.86 | eur 103.4
сегодня 13:16
общество

Вокзал в форме улитки планируют построить на Оби в Новосибирске

Визуализация: ООО «Речфлот»

Здание в форме улитки хотят построить на Речном вокзале.

Как сообщил исполнительный директор ООО "Речфлот" Антон Бочаров, в Новосибирске на правом берегу Оби планируют построить здание речного вокзала в форме улитки. Общая площадь объекта составит около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили “Новосибирские Новости”.

Уточняется, что руководство компании предложило возвести здание с кассами и благоустроить пространство внутри, установив там кафе, залы ожидания и уборные.

Напомним, что в микрорайон Клюквенный в Новосибирске планируют запустить трамваи

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в