Вокзал в форме улитки планируют построить на Оби в Новосибирске

Здание в форме улитки хотят построить на Речном вокзале.

Как сообщил исполнительный директор ООО "Речфлот" Антон Бочаров, в Новосибирске на правом берегу Оби планируют построить здание речного вокзала в форме улитки. Общая площадь объекта составит около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили “Новосибирские Новости”.

Уточняется, что руководство компании предложило возвести здание с кассами и благоустроить пространство внутри, установив там кафе, залы ожидания и уборные.

Напомним, что в микрорайон Клюквенный в Новосибирске планируют запустить трамваи