«Жанна», «Зурбаган», «Ты у меня Одна» по-настоящему добрые песни, на которые есть запрос именно сейчас!

Большой концерт Владимира Преснякова состоится 17 октября на сцене Локомотив Арена.

Осень в Новосибирске будет богата яркими событиями. В октябре и ноябре сибиряки смогут насладиться любимыми хитами одной из самых крепких пар отечественной эстрады, Анжелики Варум, а также услышать легендарный тенор Владимира Преснякова младшего. Чтобы спеть романтичную «Все в твоих руках» и душевный «Замок из дождя» вместе со звездными исполнителями, жители города соберутся в «Локомотив-Арене». На концертах ожидается полный солд-аут — не затягивайте с покупкой билетов.

Спеть вместе с легендой детства

«Засыпает синий Зурбаган...а за горизонтом ураган...» — строчки, хорошо известные детям 80-х и 90-х. Красивая песенка из советского фильма в свое время обрела необычайную популярность благодаря удивительному голосу ее исполнителя — Владимира Преснякова младшего.

Владимир прославился еще ребенком: в 11 он начал писать музыку, в 13 — основал свою рок-группу. И сейчас он продолжает радовать слушателей как старыми душевными, так и свежими хитами. Искренние и эмоциональные «Стюардесса по имени Жанна», «Странник», «Аэропорты», «Замок из дождя» знают и подпевают несколько поколений россиян.

На концертах Преснякова младшего царит невероятная атмосфера — качественный живой звук, профессиональная команда музыкантов на сцене, потрясающее шоу. Исполнитель общается с поклонниками на равных, одаривая зал положительными эмоциями.

— Я дважды был на концерте Преснякова младшего. Один раз много лет назад, второй — в 2018 году. Владимир уникальный артист, песни которого нужно слушать вживую, — вдохновленно рассказывает инженер-авиастроитель Сергей, — время идет, мир меняется, но почти каждое его сольное выступление заканчивается исполнением ностальгического «Зурбагана».

Приходите слушать и подпевать Владимиру Преснякову младшему 17 октября в «Локомотив-Арене» — будет душевно, весело и тепло.

Сэкономить на билетах и занять лучшие места

Осень по традиции знаменуется открытием концертно-театрального сезона. После жаркого лета, когда жители города разъезжаются кто куда — в путешествия, на дачи, на природу, наступает пора культурного отдыха. Афиша событий на осенние месяца богата на концерты, шоу и спектакли. Но продумывать отдых лучше заранее — билеты разлетаются очень быстро. Ближе к началу их обычно не остается. К тому же на старте продаж они стоят в несколько раз дешевле.

— У нас с женой есть совместное хобби — мы любим ходить на концерты. В прошлом году побывали на Лепсе, слушали Пелагею и Филиппа Киркорова. Когда любимые песни звучат со сцены, получаешь совершенно другие эмоции, по коже пробегают мурашки, — делится преподаватель Алексей, — билеты всегда берем заранее, чтобы занять самые удобные места и сэкономить.

Не упустите возможность насладиться выступлением любимых звезд эстрады. Купить билеты на удобную дату, пока они еще в наличии, можно здесь.



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