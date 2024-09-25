Жители Новосибирска просят разрешение на митинг в поддержку YouTube

Жители Новосибирска обратились в администрацию города с просьбой согласовать митинг в поддержку YouTube.

Заявка была отправлена 13 сентября, однако ответ от властей не был получен. Об этом сообщает Атас.Инфо.

По словам организаторов, цель мероприятия — выступить с коллективным заявлением о необходимости соблюдения конституционных прав граждан на распространение и получение информации.

Организаторы уже готовят плакаты с лозунгами, такими как «Ютуб — не роскошь!» и «Нет — блокировке Ютуба!». Первоначально заявку на митинг вернули из-за «несоответствия законодательству и недоказанности факта наличия в стране политической цензуры». После внесения правок ответ также не поступил.

Ранее Сиб.фм сообщал, что видеохостинг YouTube снова заработал в Новосибирской области.