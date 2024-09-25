Жители Новосибирска собрали 60 мешков мусора на берегу Ини под Бугринским мостом

Более 800 килограмм мусора собрали местные жители под Бугринским мостом в Новосибирске.

В Telegram-канале мэрии Новосибирска сообщили, что сегодня 40 волонтеров приняли участие в экологической акции — в течение двух часов они собирали мусор, который оставили отдыхающие в летний период.

Известно, что убирались студенты НГУЭиУ и СибУПК, ученики школы № 115 и местные жители города.

В результате было собрано 60 мешков бытовых отходов — 800 кг мусора.

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