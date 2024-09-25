Жительница Новосибирской области вырастила самый длинный огурец в РФ

Самый длинный огурец в Российской Федерации вырастила жительница Новосибирской области.

Жительница села Сарыбалыка Новосибирской области вырастила огурец, размер которого составил 48 сантиметров, а толщина — 20 сантиметров. Снимок появился на последней полосе газеты «Сельская правда» в Доволенском районе. Об этом сообщил портал VN.ru.

«Из огурчика получился салат на всю нашу огромную семью», — рассказала хозяйка огурца.

Кандидат биологический наук Алексей Яновский отметил, что подобный вид огурцов называют «китайскими огурцами».

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