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общество

Жительница Новосибирской области вырастила самый длинный огурец в РФ

Фото: VN.ru

Самый длинный огурец в Российской Федерации вырастила жительница Новосибирской области.

Жительница села Сарыбалыка Новосибирской области вырастила огурец, размер которого составил 48 сантиметров, а толщина — 20 сантиметров. Снимок появился на последней полосе газеты «Сельская правда» в Доволенском районе. Об этом сообщил портал VN.ru.

«Из огурчика получился салат на всю нашу огромную семью», — рассказала хозяйка огурца.

Кандидат биологический наук Алексей Яновский отметил, что подобный вид огурцов называют «китайскими огурцами».

Напомним, что новосибирский агроном рассказал, как бороться с паутинным клещом на домашних растениях

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Валерия Митрохина
Журналист

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