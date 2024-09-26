Арест Зырянова и ядерная доктрина: главные новости Новосибирской области за 26 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за четверг, 26 сентября.

26 сентября, в 10:30 в Дзержинском районном суде состоялось закрытое заседание по делу Александра Зырянова, руководителя «Корпорации развития Новосибирской области». Об этом сообщил Сиб.фм адвокат обвиняемого Роман Кандауров. Как рассказал правозащитник, Зырянову продлили срок содержания под стражей до 2 декабря.

В ядерной доктрине России недавно произошли изменения. Президент страны Владимир Путин провел публичное заседание Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, где заявил о внесении ряда уточнений в части определения условий применения Россией ядерного оружия. В свою очередь, депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов в беседе с корреспондентом Сиб.фм сообщил, что считает внесение ряда уточнений последним предупреждением, так как, по словам депутата, сейчас по территории России наносятся удары украинскими беспилотниками.

В группе «ACT-54» социальной сети ВКонтакте опубликовали кадры жуткого ДТП в Октябрьском районе Новосибирска, которое произошло вчера, 25 сентября. Самосвал Shacman попал в аварию, после чего вся его кабина была разбита, а спасатели МАСС сообщили, что водитель грузовика был заблокирован в ней.

В четверг, 26 сентября, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении одобрили проект закона, подготовленный правительством региона, об увеличении ставок транспортного налога. Министр финансовой и налоговой политики области Виталий Голубенко представил законопроект, напомнив, что последняя корректировка рублёвых ставок произошла в 2021 году.