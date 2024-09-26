Новосибирский депутат Антонов прокомментировал изменения в ядерной доктрине

Ростислав Антонов, депутат из Новосибирска, назвал изменения в ядерной доктрине последним предупреждением.

В ядерной доктрине России недавно произошли изменения. Президент страны Владимир Путин провел публичное заседание Совета Безопасности по ядерному сдерживанию, где заявил о внесении ряда уточнений в части определения условий применения Россией ядерного оружия.

В свою очередь, депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов в беседе с корреспондентом Сиб.фм сообщил, что считает внесение ряда уточнений последним предупреждением, так как, по словам депутата, сейчас по территории России наносятся удары украинскими беспилотниками.

«Сейчас стоит вопрос о разрешении Украине наносить удары с помощью ракет американских и британских, но прежде всего британских. Соответственно, Зеленский приезжал в США для этого, пока разрешение официальное не выдано. До этого Владимир Путин выступал с речью, что у Украины нет специалистов, которые могут выполнить эту задачу. То есть этим будут заниматься специалисты НАТО, а это означает прямое участие НАТО в конфликте против России. Соответственно, сейчас внесены изменения в ядерную доктрину, и эти удары могут рассматриваться как повод для удара уже ядерными силами», — объяснил он.

По его словам, нет уверенности, что «предупреждение» будет услышано, но это последняя попытка предотвратить катастрофический сценарий для всех.

Отметим, что ряд уточнений включает в себя расширение категорий государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание; агрессия любого неядерного государства против страны при поддержке ядерной державы будет рассматривать как нападение на Россию. Также страна оставляет за собой право применять ядерное оружие, если агрессия будет в отношении Белоруссии.

Напомним, что Антонов объяснил Указ Путина об увеличении численности ВС РФ.