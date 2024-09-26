Диетолог рассказала жителям Новосибирской области, как не отравиться магазинными пельменями

Как не отравиться пельмени из магазина: рассказал диетолог.

Специалисты Роскачества предупредили россиян, что почти во всех исследованных образцах пельменей была обнаружена посторонняя микрофлора, включая кишечную палочку, сальмонеллы и листерии.

Однако, как сообщает портал Pravda.Ru, ссылаясь на диетолога Анну Гончарову из Медицинского центра династии Гончаровых, условно-патогенная микрофлора в продуктах не опасна.

Для возникновения заболевания, по словам эксперта, необходимо совпадение нескольких факторов. Во-первых, организм должен быть ослаблен, что снижает эффективность иммунной системы. Во-вторых, слизистые оболочки, которые являются естественной защитой от инфекций, должны быть также ослаблены. Также важно нарушение нормального микробиома — естественной микрофлоры кожи и слизистых оболочек. Это создает так называемую "экологическую нишу", в которую может проникнуть инфекция.

Диетолог Гончарова подчеркнула, что в случае наличия в продуктах, таких как пельмени, опасных бактерий, крайне важно обеспечить тщательную термическую обработку. Однако производители не всегда придерживаются строгих стандартов обработки. Поэтому она рекомендует готовить пельмени в домашних условиях, используя качественные и проверенные ингредиенты.

Напомним, что в Красноярском крае после серьезного пищевого отравления многодетной семьи в больнице скончался четвертый ребенок.