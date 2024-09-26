Эксперты объяснили, почему мужчины тяжелее переносят высокую температуру

Дело в том, что мужчины и женщины по-разному воспринимают температуру, что обусловлено физиологическими и психологическими особенностями.

Психолог Аделина Хромова и терапевт Наталья Леонтьева рассказала в беседе с RuNews24.ru, почему мужчины намного тяжелее переносят простуду, нежели женщины. Так, по словам экспертов, это в том числе обусловлено физиологическими и психологическими особенностями.

«Кроме того, важно отметить, что женский гормон эстроген обеспечивает оперативную реакцию иммунной системы на патогенные микроорганизмы, что помогает организму быстрее справляться с инфекциями и вирусами. В то же время, мужской гормон тестостерон подавляет иммунный ответ, что делает мужчин более восприимчивыми к различным заболеваниям», — рассказала Леонтьева.

В свою очередь Хромова подчеркнула, что мужчины зачастую менее внимательно относятся к своему здоровью, что может результатом быть запоздалое обращение за медицинской помощью и отсутствие профилактических мер.

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