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общество

Эксперты объяснили, почему мужчины тяжелее переносят высокую температуру

Freepik, authors: Viktoriia Hnatiuk

Дело в том, что мужчины и женщины по-разному воспринимают температуру, что обусловлено физиологическими и психологическими особенностями.

Психолог Аделина Хромова и терапевт Наталья Леонтьева рассказала в беседе с RuNews24.ru, почему мужчины намного тяжелее переносят простуду, нежели женщины. Так, по словам экспертов, это в том числе обусловлено физиологическими и психологическими особенностями.

«Кроме того, важно отметить, что женский гормон эстроген обеспечивает оперативную реакцию иммунной системы на патогенные микроорганизмы, что помогает организму быстрее справляться с инфекциями и вирусами. В то же время, мужской гормон тестостерон подавляет иммунный ответ, что делает мужчин более восприимчивыми к различным заболеваниям», — рассказала Леонтьева.

В свою очередь Хромова подчеркнула, что мужчины зачастую менее внимательно относятся к своему здоровью, что может результатом быть запоздалое обращение за медицинской помощью и отсутствие профилактических мер.

Напомним, фитотерапевт Юровский поделился рецептами салата и варенья из одуванчиков.

#врач #Заболевание #Мужчина и женщина
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Дарья Бочкун
журналист

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