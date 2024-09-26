Ко Дню учителя в Новосибирской области наградят более 600 педагогов

Более 600 педагогов региона наградят ко Дню учителя.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в честь предстоящего Дня воспитателя и Дня учителя в Новосибирской области пройдет множество мероприятий. В том числе, более 600 педагогов получат награды.

Так, 3 октября 2024 года в камерном зале филармонии пройдет праздничный концерт, где 45 преподавателям вручат государственные и ведомственные награды.

31 октября в большом зале мэрии Новосибирска состоится праздничная церемония награждения, где 138 педагогам и директорам образовательных организаций вручат ведомственные знаки Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения», знак «Почетный работник сферы образования РФ» и другое.

4 октября состоится областное праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, где лучшим учителям Новосибирской области вручат премии за достижения в педагогической деятельности в текущем году.

Напомним, что в Новосибирске будет введен туристический налог