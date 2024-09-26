Маркетолог спрогнозировала стоимость косметики в 2030 году

По словам эксперта, к 2030 году россиянки будут тратить на косметику 12 тысяч рублей.

Эксперт в области маркетинга парфюмерии и косметики, управляющий директор ExpoVisionRus, организатор выставки красоты InterCHARM, Анна Дычева-Смирнова рассказала в беседе с «Газета.Ru» рассказала, как вырастут цены на косметику к 2030 году.

«По прогнозам аналитиков в 2030 году среднестатистический россиянин будет тратить в год на косметику и парфюмерию около 12 тысяч рублей, приобретая около 35-40 продуктов», — считает специалист.

Меж тем маркетолог подчеркнула, что это приведет к повышению стоимости услуг реальных косметологов, дерматологов и других бьюти-специалистов с большим опытом.

Напомним, косметолог Шостак рассказала, существует ли зависимость от процедур красоты.