Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова

Скончался знаменитый актер Роман Мадянов, который снимался в роли мэра в фильме новосибирского режиссера.

Вчера, 25 сентября 2024 года, стало известно о смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова. Ему было 62 года.

Как сообщила пресс-служба РЕН ТВ, актер в последнюю неделю жаловался на потерю аппетита и часто терял сознание. Причиной его смерти стала онкология.

Биография

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном Дедовске. Он окончил ГИТИС и служил в Советской Армии.

В кино начал сниматься с подросткового возраста, сыграв Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии "Совсем пропащий" в 1973 году.

Также он снялся в фильме новосибирского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан".

Портал МК в Новосибирске собрал редкие фотоснимки знаменитого актера.

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