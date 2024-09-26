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общество

Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова

Фото из открытых источников

Скончался знаменитый актер Роман Мадянов, который снимался в роли мэра в фильме новосибирского режиссера.

Вчера, 25 сентября 2024 года, стало известно о смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова. Ему было 62 года.

Как сообщила пресс-служба РЕН ТВ, актер в последнюю неделю жаловался на потерю аппетита и часто терял сознание. Причиной его смерти стала онкология.

Биография

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном Дедовске. Он окончил ГИТИС и служил в Советской Армии.

В кино начал сниматься с подросткового возраста, сыграв Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии "Совсем пропащий" в 1973 году.

Также он снялся в фильме новосибирского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан".

Портал МК в Новосибирске собрал редкие фотоснимки знаменитого актера.

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 2

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 3

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 4

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 5

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 6

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 7

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 8

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 9

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 10

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 11

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 12

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 13

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 14Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 15

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 16

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 17

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 18

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 19

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 20

Фото Мэр из фильма «Левиафан» новосибирского режиссера умер от рака: 20 редких кадров Романа Мадянова 21

Напомним, что на 70-м году жизни умер тележурналист Николай Сванидзе

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Валерия Митрохина
Журналист

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