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общество

Мэрия Новосибирска отказала в проведении митинга против замедления YouTube

Фото: АиФ-Новосибирск

В Новосибирске планировался митинг против замедления работы видеохостинга YouTube.

Заявка на проведение мероприятия была подана в муниципалитет 13 сентября. Сегодня стало известно, что мэрия отказала в проведении митинга, ссылаясь на отсутствие соответствующего основания.

По мнению Роскомнадзора, видеохостинг занимается распространением фейков о ходе специальной операции и дискредитацией Вооруженных сил Российской Федерации.

Организаторы митинга заявили о намерении обжаловать решение муниципалитета в суде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области подписали постановление об осеннем призыве.

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Игорь Кириченко
Журналист

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