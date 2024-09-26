Мэрия Новосибирска отказала в проведении митинга против замедления YouTube

В Новосибирске планировался митинг против замедления работы видеохостинга YouTube.

Заявка на проведение мероприятия была подана в муниципалитет 13 сентября. Сегодня стало известно, что мэрия отказала в проведении митинга, ссылаясь на отсутствие соответствующего основания.

По мнению Роскомнадзора, видеохостинг занимается распространением фейков о ходе специальной операции и дискредитацией Вооруженных сил Российской Федерации.

Организаторы митинга заявили о намерении обжаловать решение муниципалитета в суде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области подписали постановление об осеннем призыве.