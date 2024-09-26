В Новосибирской области подписали постановление об осеннем призыве

В четверг, 26 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление № 178 об осеннем призыве на военную службу. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», на военную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не находящиеся в запасе.

Постановлением создается призывная комиссия Новосибирской области под руководством Андрея Травникова. Профильные министерства будут проводить медицинское освидетельствование призывников, проверку их физической подготовки и мероприятия по культурно-массовой и воспитательной работе.

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