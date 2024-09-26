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общество

Многокилометровые пробки образовались в Новосибирске 26 сентября

Фото: 2ГИС

В четверг, 26 сентября, вечером в Новосибирске образовались многокилометровые пробки на обоих берегах города.

По данным сервиса 2ГИС, заторы наблюдаются на улице Большевистской, где пробка растянулась от станции метро Заельцовская до храма Михаила Архангела. На левом берегу заторы зафиксированы на улице Ватутина и на съезде с Бугринского моста. В целом дорожная ситуация оценивается в 6 баллов.

Дополнительно, пробки наблюдаются на Димитровском и Октябрьском мостах. Это связано с проведением ремонтных работ в этих районах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская прокуратура проверит разлив черной жидкости в поселке Огурцово.

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Игорь Кириченко
Журналист

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