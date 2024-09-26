Многокилометровые пробки образовались в Новосибирске 26 сентября

В четверг, 26 сентября, вечером в Новосибирске образовались многокилометровые пробки на обоих берегах города.

По данным сервиса 2ГИС, заторы наблюдаются на улице Большевистской, где пробка растянулась от станции метро Заельцовская до храма Михаила Архангела. На левом берегу заторы зафиксированы на улице Ватутина и на съезде с Бугринского моста. В целом дорожная ситуация оценивается в 6 баллов.

Дополнительно, пробки наблюдаются на Димитровском и Октябрьском мостах. Это связано с проведением ремонтных работ в этих районах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская прокуратура проверит разлив черной жидкости в поселке Огурцово.