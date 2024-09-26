Новосибирская прокуратура проверит разлив черной жидкости в поселке Огурцово

Люди считают, что кто-то намеренно сливает туда отходы.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура проведет проверку информации о разливающейся черной жиже в поселке Огурцово Советского района Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры оценят исполнение требований природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

По данным местных жителей, жидкость, похожая на нефть, затапливает дороги и тротуары в населенном пункте. По их рассказам, черная жидкость появилась в старом смотровом колодце недействующей ливневой канализации. Бытует мнение, что кто-то намеренно сливает туда отходы.