На ОбьГЭСе в Новосибирске легковушка врезалась в тепловоз

В Новосибирске на ОбьГЭСе произошла авария.

В группе “ОбьГЭС” в социальной сети ВКонтакте опубликовали информацию о том, что сегодня утром, 26 сентября, в районе железнодорожного переезда на улице Варшавской Новосибирска произошло ДТП.

Очевидцы сообщили, что водитель легкового автомобиля решил проскочить перед идущим составом, но не рассчитал, в результате чего его автомобиль врезался в тепловоз.

Сейчас на данном участке, где произошло ДТП, образовался небольшой затор из машин.

Напомним, что в Новосибирске произошло массовое ДТП из 4-х автомобилей на площади Ленина