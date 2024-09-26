82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
26 сентября, 16:14
пробки
5/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 92.38 | eur 103.4
82.99% -1.1
сегодня
26 сентября, 16:14
пробки
5/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 92.38 | eur 103.4
сегодня 14:20
Авто

На ОбьГЭСе в Новосибирске легковушка врезалась в тепловоз

Фото: социальные сети / ВКонтакте «На ОбьГЭСе»

В Новосибирске на ОбьГЭСе произошла авария.

В группе “ОбьГЭС” в социальной сети ВКонтакте опубликовали информацию о том, что сегодня утром, 26 сентября, в районе железнодорожного переезда на улице Варшавской Новосибирска произошло ДТП.

Очевидцы сообщили, что водитель легкового автомобиля решил проскочить перед идущим составом, но не рассчитал, в результате чего его автомобиль врезался в тепловоз.

Сейчас на данном участке, где произошло ДТП, образовался небольшой затор из машин.

Напомним, что в Новосибирске произошло массовое ДТП из 4-х автомобилей на площади Ленина

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в