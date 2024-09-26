В Новосибирске произошло массовое ДТП из 4-х автомобилей на площади Ленина

На площади Ленина произошла массовая авария.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” опубликовали кадры, на которых запечатлели массовое ДТП на площади Ленина в Новосибирске сегодня утром, 26 сентября 2024 года.

Как рассказали очевидцы, водитель кроссовера Porsche Cayenne решил поехать с крайней правой полосы, которая предназначена для движения направо, в результате это привело к столкновению с Kia Rio, Hyundai Getz и Hyundai Solaris.

Напомним, что в Новосибирске произошла авария с участием сразу четырех автомобилей