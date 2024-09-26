Новосибирские ученые создали уникальный катализатор для топлива

Ученые Новосибирска создали уникальный катализатор для топлива.

Ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) создали катализатор для превращения дизельного топлива в синтез-газ. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вуза.

По словам разработчика Владислава Шилова сообщает, ученые смогли добиться полной конверсии дизельного топлива в уже пригодный для питания топливных элементов водородосодержащий газ.

“При создании катализатора мы столкнулись с серьезной трудностью: конверсия дизельного топлива в синтез-газ — высокотемпературный процесс, в результате чего активный компонент катализатора быстро спекается. Поэтому мы впервые использовали для данных приложений в качестве структурированного носителя металлическую подложку из сплава из хрома, железа и алюминия, которая обладает хорошими свойствами по тепломассопереносу", — рассказал он.

Напомним, что ученые Новосибирска научились точно прогнозировать погоду и курсы валют