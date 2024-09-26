Новосибирский актер Кологривый не попал в тизер новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука»

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Кинопоиск анонсировали первый тизер новогоднего музыкального телефильма «Небриллиантовая рука».

Премьера состоится одновременно в телеэфире и на платформе 31 декабря. Производством картины занимается авторская группа, ранее работавшая над проектами «СамоИрония Судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё!». Тизер длительностью одну минуту начинается с нарезки рецензий пользователей о предстоящей премьере.

В ролике можно увидеть Тимура Батрутдинова в образе Семёновича Горбункова, Алексея Воробьёва в образе Гены Козодоева и Максима Лагашкина в роли контрабандиста Лёлика. Также появляются Михаил Галустян, Павел Воля, Ольга Картункова, Максим Киселёв и другие персонажи. А вот известного новосибирца Никиты Кологривого в тизере не оказалось, поэтому его персонаж остается неразгаданным.

Сюжет «Небриллиантовой руки» разворачивается в вымышленном советском времени и рассказывает о путешествии Семёна Семёновича Горбункова на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением – старый Дубай, где он столкнется с контрабандистами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актёр Никита Кологривый рассказал, что не приемлет в продуктах и показал, как живёт в вагончике.