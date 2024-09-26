Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Автомобилисту» со счетом 2:4

В четверг, 26 сентября, новосибирская хоккейная команда «Сибирь» проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:4 в заключительном домашнем матче. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Первая треть игры завершилась без заброшенных шайб. Во втором периоде «Автомобилист» забросил четыре шайбы подряд: отличились Максим Денежкин, Кёртис Волк, Владимир Кузнецов и Брукс Мэйсек. В последнем периоде «Сибирь» смогла сократить отставание, забросив две шайбы в большинстве: первую шайбу забросил Сергей Широков, а вторую за полторы минуты до конца игры — Владимир Бутузов.

В последние полминуты матча «Сибирь» играла без вратаря, однако не смогла изменить счет, несмотря на постоянное давление на ворота «Автомобилиста». После этой игры «Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ, а «Сибирь», имевшая шесть побед подряд до этого матча, располагается на втором месте.

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отметил, что серия игр была тяжелой, но команда проявила характер в третьем периоде.

Следующий матч «Сибирь» проведет на выезде 30 сентября против омского «Авангарда».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ХК «Сибирь» обыграл «Сочи» со счетом 4:2.