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общество

Пилотов рейса, который направлялся из Новосибирска в Москву, пытались ослепить лазером

Фото: pexels.com

Пилотов самолета из Новосибирска пытались ослепить лазером.

В Telegram-канале Aviaincident сообщили, что 24 сентября 2024 года во время посадки в Москве к аэропорту "Шереметьево" в 19:30 по московскому времени пилотов лайнера Airbus А320 авиакомпании “Аэрофлот” неизвестные пытались ослепить лазером.

Известно, что рейс выполнялся из Новосибирска.

В результате инцидент никак не повлиял на безопасность полета, пилоты успешно посадили самолет в указанном месте.

Напомним, что возобновляются прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси

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Валерия Митрохина
Журналист

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