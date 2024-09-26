Пилотов рейса, который направлялся из Новосибирска в Москву, пытались ослепить лазером

Пилотов самолета из Новосибирска пытались ослепить лазером.

В Telegram-канале Aviaincident сообщили, что 24 сентября 2024 года во время посадки в Москве к аэропорту "Шереметьево" в 19:30 по московскому времени пилотов лайнера Airbus А320 авиакомпании “Аэрофлот” неизвестные пытались ослепить лазером.

Известно, что рейс выполнялся из Новосибирска.

В результате инцидент никак не повлиял на безопасность полета, пилоты успешно посадили самолет в указанном месте.

Напомним, что возобновляются прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси