Подрядчика оштрафуют за задержку ремонта Краеведческого музея в Новосибирске

В Новосибирске подрядчик, ответственный за гидроизоляцию галерей Новосибирского государственного краеведческого музея, понесет штраф за несоблюдение сроков выполнения работ.

Исполняющий обязанности директора музея Антон Рубшев отметил, что подрядчику уже направлено уведомление о применении штрафных санкций в соответствии с условиями контракта. Кроме того, музей оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть договор. Все работы находятся под постоянным контролем администрации учреждения. Об этом сообщает издание «Прецедент», ссылаясь на заявление руководства музея.

Ремонтные работы, проводимые компанией ООО «СИБИРЬРЕСТАВРАЦИЯ», были разбиты на два этапа. Первый этап завершился с опозданием на месяц — 19 августа. Задержка была вызвана поздним началом наружных работ, так как подрядчик ожидал завершения укладки брусчатки для пешеходного прохода вдоль здания со стороны Первомайского сквера. В результате этого подрядчик также понес штрафные санкции.

Согласно графику, второй этап работ должен был быть завершен 31 августа, однако и здесь подрядчик не справился с задачей. Основными причинами стали задержка первого этапа и неблагоприятные погодные условия. На данный момент подрядчик обещает завершить работы до 14 октября.

Напомним, Новосибирский зоопарк объявил о бесплатном входе для некоторых гостей.