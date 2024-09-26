В Новосибирске ищут самокатчика, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП

Сбежавшего самокатчика, который снес девочку, ищут в Новосибирске.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что 2 сентября 2024 года около 17:20 на Вокзальной магистрали произошел инцидент — подросток на самокате влетел на всей скорости в девочку 2016 года рождения.

После ДТП самокатчик скрылся с места происшествия, теперь сотрудники Госавтоинспекции просят помощи в его поиске для объективного разбирательства в ДТП.

Обращаться по телефонам: 232-23-35, 8-923-238-81-04.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что на ОбьГЭСе в Новосибирске легковушка врезалась в тепловоз