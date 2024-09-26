В Новосибирске не приобретают квартиру тещи кардиохирурга Покушалова на проспекте Коптюга

В Академгородке Новосибирской области до сих пор не могут продать квартиру кардиохирурга Евгения Покушалова.

Квартиру бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ им. академика Мешалкина, кардиохирурга, доктора медицинских наук, профессора, человека-корреспондента РАН Евгения Покушалова вновь выставили на торги.

Известно, что ранее недвижимость продавала за 57,23 миллионов рублей, позже стоимость снизили до 54,37 миллионов рублей.

Двухэтажная квартира расположена на 14 и 15 этажах в доме на проспекте Академика Коптюга.

Напомним, 3 ноября 2021 года суд приговорил заместителя директора клиники Мешалкина к лишению свободы за растрату бюджетных средств в особо крупном размере: хищение 1,9 миллиарда рублей обошлось ему в 2,5 года тюрьмы.