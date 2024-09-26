В Новосибирске появился мурал в честь Героя России Николая Кондратенко

Мурал в честь Героя России Николая Кондратенко разместили на одном из новосибирских домов.

По информации портала VN.ru, на улице Гоголя, 12 в Новосибирске появился мурал в честь Героя России, гвардии прапорщика Николая Кондратенко.

Профессиональный военный прошел Сирию, участвовал в зоне специальной военной операции в составе группировки войск «Центр». В конце марта 2023 года в составе 24-й бригады специального назначения участвовал в боях по сдерживаю Вооруженных сил Украины. 31 марта украинский квадрокоптер сбросил мину на российский блиндаж, гвардии прапорщик Кондратенко накрыл её своим телом и ценой собственной жизни спас своих товарищей.

Известно, что в июле 2023 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников по поручению президента России передал родственникам погибшего гвардии прапорщика Николая Кондратенко Звезду Героя.

Напомним, что жителям Новосибирской области рассказали, будет ли вторая мобилизация в 2024 году