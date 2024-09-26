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общество

Жителям Новосибирской области рассказали, будет ли вторая мобилизация в 2024 году

Фото: Сиб.фм

Стало известно о второй мобилизации в текущем году.

Как сообщает портал RTVI, по указу президента РФ Владимира Путина, численность армии была увеличена до 2,4 млн, из которых 1,5 — это военные.

В связи с чем, у многих россиян, в том числе и у новосибирцев, возникает вопрос о второй волне мобилизации. Однако, по словам заместителя председателя комитета по обороне в Госдуме Российской Федерации Андрея Краснова, президент страны Владимир Путин уже определил людей, которые формируют Вооруженные силы страны — это военные и контрактники.

Ранее Сиб.фм писал, что военкор Коц рассказал, будет ли мобилизация на СВО

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Валерия Митрохина
Журналист

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