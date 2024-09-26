В Новосибирске рассказали, на каких маршрутах будет больше транспорта

К концу 2024 года в Новосибирске будет 258 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Власти продолжают работу по улучшению транспортной доступности в отдаленные районы города.

Новые троллейбусы уже обслуживают маршруты № 36, 29, 8, 7, 5 и 4. С 1 октября троллейбусы № 10 начнут курсировать в район улицы Полякова, а № 24 — в микрорайоны «Родники» и «Снегири». Работу маршрутов будут обеспечивать на условиях муниципального контракта, что позволит поддерживать регулярное движение в межпиковое и вечернее время.

Ранее стало известно, что улица Балтийская в Новосибирске стала безопаснее после ремонта, проведенного в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком выступило ООО «Дорсиб плюс».