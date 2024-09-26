В Новосибирске с 1 октября зарплаты бюджетников увеличатся на 16,2%

25 сентября в Новосибирске были утверждены изменения в городской бюджет, которые предусматривают увеличение заработной платы работников бюджетной сферы на 16,2% с 1 октября 2024 года.

Повышение стало возможным благодаря дополнительным средствам из областного бюджета и росту доходов города от аукционов по комплексному развитию территорий.

Кроме повышения зарплат, выделенные средства будут направлены на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также на содержание городских улиц и строительство новых объектов социальной инфраструктуры.

Власти также объявили о выделении 600 миллионов рублей на проектирование Дзержинской линии метрополитена, завершение которой намечено на 2030 год с добавлением новых станций «Гусинобродская» и «Молодёжная».

Ранее сообщалось о планах по повышению зарплат дорожным рабочим на 16%. На последнем аппаратном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев призвал чиновников к активному сотрудничеству с застройщиками для снижения пыли на улицах города.

Напомним, депутаты Новосибирска одобрили изменения в городской бюджет.