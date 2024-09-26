В Новосибирске с экс-директора НИИТО взыскивают 1,3 млрд рублей

В Центральный районный суд Новосибирска поступил иск от прокуратуры Новосибирской области к Михаилу Садовому, Министерству здравоохранения Новосибирской области и ООО «ТехинКом» о возмещении ущерба от преступления.

Прокуратура требует взыскать с ответчиков 1 307 187 375 рублей и обратить в доход государства имущество кадастровой стоимостью 428 973 208,02 рублей.

Ранее, 24 сентября, суд принял меры обеспечения иска, запретив Садовому и ООО «ТехинКом» совершать сделки с принадлежащим им имуществом.

В ноябре 2021 года Михаил Садовой был осужден по делу о хищении 1,3 млрд рублей бюджетных средств. Ему назначили 4 года 2 месяца лишения свободы и штраф в размере 620 тыс. рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что адвокат рассказал о подробностях дела главы «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянова.