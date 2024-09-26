В Новосибирске собираются сносить пять многоквартирных домов

Речь идет о зданиях, которые были признаны аварийными.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил о поиске подрядчика для сноса пяти многоквартирных домов, признанных аварийными.

По информации, размещенной на сайте госзакупок, срок подачи заявок начнется 24 сентября и продлится до 2 октября.

Сносу подлежат следующие здания: переулок 4-й Римского-Корсакова, 7; Новая Заря, 18; Есенина, 3; Физкультурная, 29Б; 2-я Ольховская, 5.

На проведение работ по сносу из бюджета выделено 5 миллионов 721 тысяча рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске девелопер Бoйко начал строить новый квартал на Родниках.