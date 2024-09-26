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проиcшествия

В Новосибирске уже два месяца ищут 13-летнего мальчика

Фото: МВД по Новосибирской области

4 августа в Калининском районе Новосибирска пропал 13-летний юноша, который вышел из «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних».

На данный момент информации о его местонахождении нет.

МВД по Новосибирской области обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о ребенке в дежурную часть полиции №4 «Калининский» по телефонам: 232-20-02 или 232-19-61.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, славянская внешность, короткая прическа и русые волосы. На момент исчезновения юноша был одет в белую футболку, черные шорты и серые кроссовки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за онкологии скончался актер сериала «Солдаты» Роман Мадянов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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