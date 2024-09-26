В Новосибирской области создадут полигоны для обучения водителей

Полигоны для обучения водителей создадут под Новосибирском.
В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что в районных центрах города будут созданы специальные полигоны для обучения водителей разных категорий.
Известно, что один полигон создали при колледже в Татарске — там будут принимать экзамен у водителей, которые получают права категории D.
А на полигоне в Куйбышеве будут принимать экзамен у водителей, которые получают права категории B (легковой автомобиль) и C (грузовик).
По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, создание таких полигонов направлено на более эффективную подготовку кадров.
Напомним, что в Новосибирске планируют построить речной вокзал в форме улитки