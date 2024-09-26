В Новосибирской области третью ГЧП-поликлинику планируют сдать в декабре

Министр экономического развития Лев Решетников сообщил на сентябрьской сессии регионального парламента о возможном расторжении соглашений по строительству четырёх поликлиник в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП).

По его словам, введены в эксплуатацию две поликлиники, третья будет готова до конца года. Однако привлечение дополнительного финансирования для строительства остальных четырёх вызывает сложности/ Рассматривается вопрос о расторжении договоров.

Ранее, в июле, Решетников уже заявлял о намерении расторгнуть договор с инвестором, ГК «ВИС», из-за неисполнения обязательств по строительству поликлиник. В августе компания сообщила об ускорении работ после возобновления финансирования.

Первая ГЧП-поликлиника в Новосибирске была сдана в марте 2024 года на ул. Пролетарской, вторая — в сентябре. Сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова перенесены на декабрь 2024 года. Строительство поликлиник №16 и №18 продлено до конца 2025 и начала 2025 года соответственно.

Соглашение о строительстве семи поликлиник заключили в 2019 году между Минздравом Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» (ГК «ВИС»). Изначально завершение строительства планировалось в 2022 году. Однако сроки были перенесены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские власти собираются постепенно обновлять составы метро.