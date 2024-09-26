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общество

За нового главу минстроя Богомолова проголосовали депутаты Новосибирской области

Фото: правительство Новосибирской области.Новог

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил кандидатуру Дмитрия Богомолова на пост министра строительства региона.

За предложенного кандидата депутаты Законодательного собрания проголосовали единогласно — 63 человека.

Дмитрий Богомолов с 2022 года работает в Министерстве строительства в должности заместителя министра. Одним из его направлений работы является решение вопросов с обманутыми дольщиками. На текущий момент остаются нерешёнными споры по трём домам.

В ходе заседания депутаты обратились к кандидату с просьбой усилить взаимодействие Министерства строительства с муниципалитетами при реализации строительных проектов, а также обратить внимание на качество жилья, возводимого для детей-сирот и участников СВО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что миграционная политика станет приоритетным рабочим направлением для Госдумы в осеннюю сессию.

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Игорь Кириченко
Журналист

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