Жителям Новосибирска рассказали, что нельзя делать на Корнилов день 26 сентября

В четверг, 26 сентября, Русская Православная Церковь отмечает память священномученика Корнилия Сотника и обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Этот день также называется Корнилье или Осенняя Пасха в народном календаре. В связи с праздником принято готовить различные блюда из свежих овощей, особенно из редьки, которая считается полезной для здоровья. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В народных приметах 26 сентября выделяются определенные запреты. Девушкам не рекомендуется смотреться в зеркало, чтобы избежать неприятностей. Сватовство и свадьбы в этот день считаются неудачными, так как предполагается, что брак может быть недолгим. Гостям запрещается помогать в мытье посуды, чтобы не «вымыть» удачу из дома, а хозяйки воздерживаются от уборки, чтобы не вымести благополучие.

Согласно народным приметам, дождь в Корнилов день предвещает хороший урожай. Отлет грачей на юг символизирует приближение зимы.

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