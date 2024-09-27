Девушка из Новосибирска поехала на СВО в тайне от родителей вместо сдачи ЕГЭ

Она пошла в военкомат на следующий день после того как ей исполнилось 18 лет.

Школьница из Новосибирска отправилась на специальную военную операцию (СВО) в тайне от родителей. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Девушка обратилась в военкомат на следующий день после своего 18-летия и подписала контракт с Министерством обороны до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Она пояснила, что скрыла своё решение от родителей, так как они могли бы её остановить.

Находясь в зоне боевых действий, школьница служит санитаркой. Ранее она готовилась к поступлению в медицинский вуз, что помогло ей в исполнении этой роли.

В свободное время девушка занимается самообразованием и продолжает подготовку к поступлению в учебное заведение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске боец СВО получил 5 лет колонии за удар ножом поклонника его жены.