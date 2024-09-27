В Новосибирске боец СВО получил 5 лет колонии за удар ножом поклонника его жены

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военного Нагорного к пяти годам колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью (часть 2 статьи 111 УК РФ).

Преступление произошло 31 января 2024 года, когда Нагорный вместе с женой находился в гостях у знакомого. Во время вечеринки его жене позвонил поклонник, сообщив о желании встретиться. Этот звонок вызвал у Нагорного приступ ревности. Об этом пишет Газета.ру.

Через некоторое время поклонник пришел в гости. Нагорный открыл дверь, достал нож из кармана военного кителя и нанес мужчине удар. После этого он ушел домой. Раненого обнаружили на дороге без сознания, в крови. Супруга Нагорного была рядом с ним. Пострадавшего отвезли в больницу.

Суд учел смягчающие обстоятельства: раскаяние Нагорного, наличие у него малолетнего ребенка, а также участие в боевых действиях. Адвокат Нагорного пояснила, что её подзащитный был мобилизован для участия в СВО, но вскоре покинул зону боевых действий. Ранее, в 2017 году, Нагорный уже был судим за аналогичное преступление и получил три года лишения свободы, но вышел досрочно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что министр ЖКХ Новосибирской области Архипов не признает вину по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.