Диетолог назвала три самых важных продукта в период заболеваемости ОРВИ

Медик рекомендует есть облепиху и добавлять в блюда чесночное масло в сезон простуд.

Врач-диетолог и амбассадор ALTARIA Эльвина Док рассказала в беседе с «Газета.Ru» о самых важных продуктах в сезон ОРВИ. Так, по словам специалиста, важно употреблять облепиху, так как она богата витамином С. Также важно осенью добавлять в свой рацион морсы и напитки из шиповника.

«Порошковые добавки витамина C не доказали своей эффективности в ускорении выздоровления. Исследования показывают, что они не обеспечивают той же пользы, что и натуральные источники витамина C», — подчеркнула врач.

Еще один продукт — чесночное масло. Оно обладает мощными антибактериальными и противовирусными свойствами благодаря содержанию аллицина. Этот компонент способствует улучшению иммунного ответа организма, имеет антиоксидантные свойства, которые помогают защитить клетки от повреждений добавила диетолог.

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